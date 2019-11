Doro rockt den Maimarktclub

Metal-Queen Doro stattet Mannheim einen Besuch ab: Am Sonntag, 17. November, gibt sie sich um 20 Uhr im Maimarktclub im Rahmen ihrer „Forever Warriors – Forever United“-Europatour die Ehre. Im Mittelpunkt steht ihr gleichnamiges Doppelalbum, das sie im August letzten Jahres veröffentlicht hat und das in Europa und den USA direkt in die Charts eingestiegen war: mit gleich 25 neuen Songs, die die zwei Seiten der 55-Jährigen verkörpern. „Forever Warriors“ steht für die Kämpferin, „Forever United“ für die gefühlvolle Seite Doros, darunter auch die Hymne „Living Live To The Fullest“, die sie auf dem Weg zu Lemmys Beerdigung schrieb. Es gibt noch Karten für das Mannheimer Konzert: Unter metaltix.com kosten sie 39,75 Euro plus Gebühren. Einlass ist ab 19 Uhr.

