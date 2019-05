Drama am Ufer der Wolga

Heidelberg.Es ist eine musikalische Tragödie, die das Theater Heidelberg am Freitag, 24. Mai, als Oper in drei Akten um 19.30 Uhr auf die Bühne bringt und die dort Premiere feiert: Die titelgebende Figur „Katja Kabanova“ lebt mit ihrer tyrannischen und eifersüchtigen Schwiegermutter, der Witwe Kabanicha, in einem Dorf an der Wolga.

Kabanicha schickt ihren nicht besonders willensstarken Sohn Tichon, den Mann Katjas, auf eine zweiwöchige Reise, um einen Keil zwischen die beiden Liebenden zu treiben. Der Sohn folgt der Anordnung seiner Mutter und lässt seine Frau, die ihn bittet, nicht zu gehen, allein in den Fängen der Schwiegermutter, die Katja fortan drangsaliert, zurück.

Da kommt Boris in die Stadt; Katja verliebt sich in ihn, findet sie hier doch die Geborgenheit und Zuneigung, die ihr fehlt. Nach der Rückkehr ihres Mannes deutet Katja ein Gewitter als Zeichen – und berichtet Tichon von ihrem Fehltritt in aller Öffentlichkeit. Boris verlässt die Stadt, Katja wird von ihrer Umwelt geächtet und begeht schließlich in der Wolga Selbstmord. Die Geschichte um eine der großen dramatischen Frauengestalten der Opernliteratur zeichnet das Porträt einer einsamen jungen Frau inmitten einer bigotten, kleinbürgerlichen Gesellschaft auf der Suche nach Liebe.

„Katja Kabanova“ ist Leo Janáceks sechste Oper, sie basiert auf dem Schauspiel des russischen Dramatikers Alexander Ostrowski von 1859. Das Libretto stammt vom Komponisten selbst, ins Deutsche übersetzt wurde es von Max Brod (in Heidelberg läuft „Katja Kabanova“ in tschechischer Sprache mit deutschen Übertiteln). Die Premiere von Janáceks Oper fand am 23. November 1921 im Nationaltheater Brünn statt.

Janácek bezeichnete sein Werk „voll Musik aus der Tiefe des Herzens“. Nicht von ungefähr erscheint eine biografische Parallele des Komponisten, der seiner Geliebten in einem Brief gestand: „Es war Dein Bild, das ich in Katja Kabanova sah, als ich die Oper komponierte.“ sba

Info: Fr, 24.5., 19.30 Uhr. Einführungum18.45 Uhr. Tickets: tickets.theater.heidelberg.de ab 36 Euro. Weitere Termine im Mai: So, 26.5, 19 Uhr; Fr, 31.5., 19.30 Uhr.

