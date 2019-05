„Dramen sind mir nicht fremd“

Mit 67 ist Sting immer noch ein lässiger Typ. Bei unserem Treffen in einem Frankfurter Hotel trägt er Kapuzenjacke. Ganz britischer Gentleman lässt er es sich nicht nehmen, selbst ein Getränk zu servieren. Dann kann es losgehen mit dem Interview. Völlig ohne Hektik spricht der Musiker über sein Album „My Songs“, für das er alte Police- oder Solohits in die Gegenwart geholt hat. Einige Stücke sind nah dran am Original, andere experimenteller. „Roxanne“ kommt als Live-Fassung daher, „Shape Of My Heart“ zeigt sich filigraner als die ursprüngliche Version. Bei „Every Breath You Take“ wurde der Klang mit moderner Studiotechnik verfeinert.

Sting, warum haben Sie Ihre alten Hits neu interpretiert?

Sting: Die Initialzündung für dieses Projekt gab das Stück „Brand New Day“. Ich sollte es Silvester am Times Square in New York singen. Dafür wollte ich es zeitgemäßer arrangieren. Das machte mir so viel Spaß, dass ich beschloss, weitere Nummern zu modernisieren. Ich plante dafür keine feste Aufnahmephase ein, sondern bearbeitete die Titel zwischen den Konzerten. Am Schluss hatte ich 19 frische Versionen. Die teile ich nun mit meinen Fans.

Finden Sie die jetzigen Fassungen besser als die Originale?

Sting: Nicht zwingend. Sie sind einfach anders. Ich denke, gerade der Vergleich ist spannend. Die Leute fragen sich: Wie haben sich die Songs verändert? Einige entwickelten sich nicht sehr stark weiter, sie wurden lediglich mit modernem Equipment aufgenommen. Andere Lieder haben sich richtig verwandelt. Es gab keine starren Regeln.

Welche Stücke hat sich am weitesten von seiner ursprünglichen Form entfernt?

Sting: „If You Love Somebody Set Them Free“ ist zu einer spaßigen Disco-Nummer geworden.

Wird das Ihren Fans tatsächlich gefallen?

Sting: Ich weiß, dass Songs für viele Leute ein heiliges Relikt sind – wie ein Artefakt aus dem Museum. Man darf sie ihrer Ansicht nach niemals berührten. Diese Sichtweise ist falsch! Ich betrachte die Aufnahme als erste Begegnung mit einem Lied. Der Musiker ist aufgeregt, weil sein Baby just das Licht der Welt erblickt hat. Er kennt es noch nicht wirklich. Wenn er den Song dann Abend für Abend, Jahr für Jahr singt, verändert sich seine Beziehung zu ihm zwangsläufig. Der Künstler entdeckt Aspekte in ihm, die er anfangs gar nicht gesehen hat. Die Bedeutung der Worte kann mit der Zeit genauso variieren wie die musikalischen Nuancen.

Oder der Musiker selbst entwickelt sich weiter.

Sting: In meinem Falle ist die Stimme nicht mehr die alte. Früher war sie dünner, mit den Jahren hat sie deutlich an Textur gewonnen. Selbst wenn ich dieselben Noten singe, klingt das heute anders. Und natürlich hat auch die Aufnahmetechnik einen Schritt nach vorne gemacht. Dadurch ist der Sound klarer geworden, es gibt weniger Echo.

Das erkennt man bei der modernisierten „Every Breath You Take“-Version. Wussten Sie bereits in den 1980er Jahren, dass das Lied ein Hit werden würde?

Sting: Ja. Was diesen Titel so reizvoll macht, ist seine Ambivalenz. Man kann den Protagonisten entweder für einen eifersüchtigen Kontrollfreak halten oder für einen Romantiker.

„Englishman In New York“ spricht eine deutlichere Sprache. Angeblich hat Sie Bach bei dieser Nummer inspiriert.

Sting: Das Pizzicato im Intro bezieht sich tatsächlich auf Barockmusik. Bach war mein Lehrmeister. Weil ich täglich seine Kompositionen gehört habe, hat er sich ab und zu in meine Lieder eingeschlichen.

Nicht nur Bach hat Sie beeinflusst. Ihre Titel haben oft einen engen Bezug zu dem Ort, an dem sie entstanden sind.

Sting: Da hole ich mal ein bisschen aus. Im Booklet meiner CD habe ich zu jeder Nummer eine kleine Geschichte verfasst. Um zu zeigen, aus welchem Kontext die Songs hervorgegangen sind. Sie kommen nicht einfach aus dem Nichts, sondern reflektieren mein Leben oder das Weltgeschehen. Oft sind sie eng mit einem Ort verbunden. Das Gitarrenriff von „Message In A Bottle“ hob ich zum Beispiel auf der Autobahn zwischen Düsseldorf und Nürnberg aus der Taufe. Ich saß mit meiner Stratocaster auf dem Rücksitz eines Wagens, der Straßenlärm schürte offensichtlich meine Kreativität.

Den Grundstein für das Lied „Walking On The Moon“ legten Sie auch in Deutschland.

Sting: Richtig. Ich wachte nachts in einem Münchner Hotel auf und hatte dieses Bassriff im Kopf, das mich nicht mehr losließ.

„So Lonely“ wiederum schrieben Sie 1975 in Newcastle.

Sting: Dieses Stück war ursprünglich für meine frühere Band Last Exit vorgesehen. Dann landete es aber doch bei The Police im Studio, und wir nahmen es auf. Ehrlich gesagt ist „So Lonely“ irgendwie seltsam. Auf der einen Seite handelt der Song von Einsamkeit, von Entfremdung. Andererseits wohnt ihm fast schon etwas Jubilierendes inne.

Die Wurzeln dieses Liedes liegen in Ihrer Jugend, oder?

Sting: Ich wuchs in einem Vorort von Newcastle auf und war ein melancholischer Junge. Meistens hing ich meinen Träumen nach. Ich bewunderte die Beatles, meine Helden. Wie ich stammten sie aus der Arbeiterklasse, auch sie waren in einer Hafenstadt aufgewachsen. Ihnen war das gelungen, wonach ich mich sehnte: Sie hatten mit ihren Liedern die Welt erobert. Das spornte mich an, eigene Titel zu schreiben. Meine ersten Versuche startete ich mit 14. Vermutlich fabrizierte ich keine Meisterwerke, aber ich machte einen Anfang.

Berühmt wurden Sie Ende der 1970er Jahre, nachdem Sie nach London gezogen waren. Verbindet Sie heute nichts mehr mit Ihrer alten Heimat?

Sting: 2018 brachte ich mein Musical „The Last Ship“ nach Newcastle. Das war für mich eine sehr emotionale Rückkehr. Im nächsten Jahr wird diese Inszenierung dann in Los Angeles und San Francisco gezeigt. Sie sehen: Mein Schiff ist noch nicht untergegangen (lacht).

Zudem gastieren Sie 2020 in Las Vegas, wo Sie eine eigene Show bekommen.

Sting: Ich bin schon oft in Vegas aufgetreten. Allerdings immer nur einen Abend lang. Diesmal wird mir das Colosseum in Caesar’s Palace zur Verfügung gestellt, das ich selber gestalten kann. Ich suche von den Möbeln über das Dekor bis zum Licht alles aus. Mit dem Ziel, dem Publikum in einer Art Wohnzimmer mit meinen Songs meine Lebensgeschichte zu erzählen.

Das klingt eher nach Intimität als nach Bombast.

Sting: Keine Angst: Sie kriegen alles, was Sie von einer typischen Vegas-Show erwarten – von Pyrotechnik bis zu Tänzern. Ich selber werde aber nicht tanzen.

Weil Sie lieber an einem weiteren Album arbeiten, statt Tanzunterricht zu nehmen?

Sting: Ich habe schon ein paar Stücke aufgenommen. Wenn meine Fans sie hören, werden sie überrascht sein. Mehr verrate ich nicht.

Wie schwer ist es für Sie, sich immer wieder neu zu erfinden?

Sting: Das wird mit den Jahren natürlich nicht leichter. Für mich ist es essenziell, mich nicht permanent zu wiederholen. Die Suche nach etwas Außergewöhnlichem treibt mich an.

Haben Sie nie darüber nachgedacht, sich abseits der Bühne ein schönes Leben zu machen?

Sting: Ich versichere Ihnen: Ich genieße mein Leben in vollen Zügen – in jeder Beziehung.

Wenn Sie nach Ihrem Studium weiterhin als Lehrer unterrichtet hätten, wären Sie bereits im Ruhestand.

Sting: Da haben Sie recht. Alle, mit denen ich zur Schule oder aufs College gegangen bin, sind jetzt Rentner. Während sie in den Urlaub fahren, bin ich als Musiker unterwegs. Das stört mich nicht. Im Gegenteil: Ich liebe meinen Job!

Das Nichtstun reizt Sie nicht?

Sting: Meiner Ansicht nach sollte man seinen Ruhestand sorgfältig planen. Nicht wenige Menschen ziehen sich vollkommen unbedarft aus der Arbeitswelt zurück. Mit fatalen Folgen. Sie wissen überhaupt nichts mit ihrer Zeit anzufangen, sie langweilen sich und sterben relativ schnell. Das will ich auf jeden Fall vermeiden.

Wie ehrgeizig sind Sie heute noch?

Sting: Als ich jünger war, war mein Ehrgeiz mein Motor. Inzwischen bin ich ausgeglichener. Ich strebe nicht unbedingt nach dem allergrößten Erfolg. Einfach weil ich gelernt habe: Auf den steilen Aufstieg folgt meist ein harter Abstieg. Glauben Sie mir: Ich kenne die Höhe und Tiefen des Lebens, Dramen sind mir nicht fremd. Darum reizt es mich nicht länger, zwischen den Extremen zu pendeln. Ich möchte mich lediglich sanft bergauf bewegen.

Verdanken Sie diese Einstellung dem Yoga?

Sting: Ich habe viele Jahre intensiv Yoga studiert. Dadurch ist es ein Teil meines Daseins geworden. Für mich ist alles Yoga: das Singen, das Aufstehen, das Gehen, das Essen, das Trinken. In erster Linie kommt es darauf an, den Körper mit dem Geist zu verbinden.

Haben Sie das Ihren Kinder mit auf den Weg gegeben?

Sting: Ich bin nicht der Typ Vater, der seinen Kindern unaufgefordert Ratschläge erteilt. Anstatt meine Sprösslinge zu belehren, habe ich versucht, ihnen ein gutes Vorbild zu sein. Zwei meiner Kinder sind ja ebenfalls Musiker geworden. Ich hoffe, ich konnte ihnen klar machen, dass Musik eine spirituelle Reise ist. Die man unabhängig von Verkaufszahlen antritt.

Ein so erfolgreicher Musiker wie Sie hat da natürlich leicht reden...

Sting: So kontern meine Kinder auch immer. Ich finde es ganz wunderbar, dass sie in meine Fußstapfen getreten sind. Wenn ich sie bei einem Konzert beobachte, erkenne ich einiges von mir in ihnen wieder.

Ihre Tochter Eliot Sumner singt in einer recht ähnlichen Tonlage wie Sie.

Sting: Lassen Sie sie das bloß nicht hören! Obwohl es zwischen unseren Stimmen durchaus Parallelen gibt, hat meine Tochter etwas Eigenes, das sie als Musikerin absolut einzigartig macht.

Stimmt es, dass Sie ihr eine Ihrer Bässe geschenkt haben?

Sting: Meine Tochter klaut gern meine Instrumente. Wenn ich eins vermisse, hat sie es in der Regel (lacht). (Interview: Dagmar Leischow)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.05.2019