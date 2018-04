Drei Abende, die Spaß machen

Anzeige

Mannheim.Gleich drei Comedy-Abende stehen in dieser „Morgen Magazin“-Woche im Capitol auf dem Programm. Gelacht werden darf und soll mit Emmi & Willnowsky am Freitag, 20. April, bei Sissi Perlinger am Samstag, 21. April, sowie mit Nicole Jäger am Dienstag, 24. April.

Emmi & Willnowsky ist eines von Deutschlands erfolgreichsten Comedy-Duos – und wohl das dienstälteste: Seit 21 Jahren stehen beide gemeinsam auf der Bühne, um ihre Hassliebe zu feiern, wie sie sonst nur Paul McCartney und Heather Mills gut zu Gesicht stand. Als Vorlage für ihr neues Programm dient der Opal in all seiner Wandlungsfähigkeit – und als Namensgeber für die gerade gültige Ja-Wort-Jährung: Denn nach 21 Jahren steht Opal-Hochzeit an. 23 oder 25 Euro kostet ein Ticket für den pointenreichen Spaß.

Info Emmi & Willnowski: Freitag, 20. April, 20 Uhr. Sissi Perlinger: Samstag, 21. April, 20 Uhr. Nicole Jäger: Dienstag, 24. April, 20 Uhr. Alle Auftritte gehen im Capitol Mannheim über die Bühne.

Tags darauf gibt sich Sissi Perlinger die Ehre im Capitol. „Ich bleib dann mal jung!“ hat sie ihr neues Programm benannt, in dem sie spielerische Leichtigkeit mit Spaß und philosophischem Tiefgang mischt und wieder tief in die Schmink- und Kostümkiste greift.