Drei große Entertainer

Mark Adams (v.l.), George Daniel und Stephen Triffitt. © Promo

Mannheim.Ein „Tribute to the World’s Greatest Entertainers“ steht am Montag, 16. März, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten an: „Sinatra & Friends“ bringt die größten Hits von Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. auf die Bühne. Zu hören sind die Briten Stephen Triffitt, Mark Adams und George Daniel Long, begleitet von einer Big Band sowie drei Sängerinnen und Tänzerinnen. Bei Redaktionsschluss rechnete der Veranstalter laut Facebook-Seite mit weniger als 1000 Besuchern und damit mit der planmäßigen Durchführung. sdo

