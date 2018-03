Drei junge Bands mit emotionalen Themen

Anzeige

Heidelberg.„Auf in die dritte Runde“, heißt es für die Standrock-Reihe in der Halle 02 am Samstag, 31. März. Diesmal mit dabei, um die vielen Facetten der Rockmusik bekannt zu machen: die Bands Kaffkönig, Astra van Nelle & der Lorbeerstorch sowie Kind Kaputt.

Für Indie-Punk-Hymnen als Ausweg aus der gutbürgerlichen Tristesse einer echten Kleinstadt-Misere stehen Kaffkönig. Das Duo mit Gitarre, Gesang und Schlagzeug hat sein Debütalbum „Das große Kotzen“ getauft und zelebriert in seinen Liedern den Brückenbau zwischen Schmerz und Verlust, Aufbäumen und Hoffnung, Härte und Gefühl.

Hinter Astra van Nelle & der Lorbeerstorch verbirgt sich ein deutschsprachiges Akustik-Punk-Duo aus Heidelberg mit Gitarre, Cajon und Gesang. Mit einem kritischen Blick auf die Gesellschaft stöbern die Songs Widersprüche im Denken und Handeln der Menschen auf. Das aktuelle, zweite Album des Duos heißt „Musik.Du.Arsch“.