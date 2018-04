Drei Konzerte zusätzlich

Anzeige

Griesheim/Crumstadt/Riedstadt-Goddelau.Drei Zusatzkonzerte stehen beim Gitarrenzauber von Gitarrenbaumeister Andreas Cuntz an: Steph Macleod spielt am Freitag, 13.4., 20.30 Uhr, im Kulturwerk Griesheim, Martin Harley am Samstag, 14.4., 20 Uhr, im Alten Rathaussaal in Crumstadt. Mike Dawes und Petteri Sariola sind am Montag, 16.4., 19.30 Uhr, in einem Doppelkonzert im Best-Western-Hotel in Riedstadt-Goddelau zu hören (Tickets unter cuntz-guitars.de). sdo