Drei Mann spielen auf einem Boot

Anzeige

Mannheim.Alten Jazz in neuen Arrangements gibt es am Mittwoch, 25. Juli, 20 Uhr, beim Auftritt von Hats And Beards im Rahmen der Konzertreihe „Haste Töne?“ auf dem Museumsschiff unterhalb der Mannheimer Kurpfalzbrücke. Johannes Stange (Trompete), Jörg Teichert (Gitarre, Banjo, Kazoo) und Jonathan Sell (Kontrabass) lassen das Lebensgefühl der 1920er-Jahre aufleben. Sie reisen durch die Zeit von Louis Armstrongs „St. James Infirmary“ und dem „Royal Garden Blues“. Schwermütige Melodien wechseln mit Gassenhauern, zu denen man am liebsten tanzen möchte – und spiegeln so die schwierige gesellschaftliche Situation der Entstehungszeit des Jazz.

Info: Mittwoch, 25. Juli, 20 Uhr, Museumsschiff unterhalb der Kurpfalzbrücke, Mannheim; Eintritt: 12 Euro.