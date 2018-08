Drei Tage feiern am Stausee

Anzeige

Schon immer viel Energie hat Sängerin und Gitarristin Wallis Bird, die oft wie ein Wirbelwind über die Bühne fegt und ihre temporeichen Nummern gen Publikum schleudert. Sie tritt am Samstag um 20 Uhr auf. Bereits am Freitag rockt um 19.50 Uhr die besagte Combo Von wegen Lisbeth, die ganz oben auf dem Wunschzettel der „Forest People“, wie die Festival-Besucher liebevoll genannt werden, stand, und im Anschluss um 22 Uhr Bilderbuch.

Astronautalis rappt

Aber auch sonst hat das Festival jede Menge zu bieten: Kat Frankie ist dabei (Freitag, 18 Uhr), Fee (Sonntag, 10.30 Uhr) und Leoniden (Freitag, 0.30 Uhr), die Lokalmatadore von Dr. Woggle & The Radio hauen am Samstag um 19.10 Uhr in die Tasten, bevor um 21 Uhr der absolut sehenswerte Hip-Hop-Freigeist Astronautalis aus den USA seinen im vergangenen Jahr abgesagten Auftritt nachholt.

Sowieso geht es international zu: Aus dem britischen Nottingham kommen Amber Run in den Wald (Samstag, 18.10 Uhr), Singer/Songwriterin Avec reist aus Österreich an (Sonntag, 14.40 Uhr). Bobby Alu (Samstag, 15 Uhr) bringt Meer- und Karibik-Feeling an den Stausee, aus Hamburg kommt die Band Brett mit ihrem Deutschrock. Gypsy-Swing und Bossa Nova, Wiener Lied und Folk machen Buntspecht (Wien, Freitag, 15 Uhr), Cassia stehen für „Calypso-Flavoured Afro-Rock“ aus England und treten am Samstag um 17.40 Uhr auf.

Bis in die frühen Morgenstunden steht an den beiden Haupt-Festivaltagen Musik auf dem Programm. Vormittags können Frühaufsteher Workshops besuchen oder Yoga machen – oder einfach die entspannte Atmosphäre am Marbachstausee genießen. Damit hat sich das Festival inzwischen auch international einen Ruf erarbeitet, sodass auch immer mehr Besucher aus dem angrenzenden Ausland anreisen und ihm einen noch bunteren und spannenderen Rahmen geben. sdo/jpk

