Drei Tage Modelleisenbahn pur

mannheim.Am Wochenende rollen alte Dampfzüge durch die Maimarkthalle, die Luft wird von weißem Rauch geschwängert sein und Modellbaufreunde laufen mit leuchtenden Augen durch die Gänge. Von Freitag bis Sonntag findet die Messe „Faszination Modellbahn“ in Mannheim statt, auf der Branchengrößen ihre neuesten Produkte präsentieren und Kleinhersteller ihre limitierten Raritäten zur Schau stellen. Neben ganzen Zügen und Landschaften finden Sammler auch Zubehör jeglicher Marken auf der Messe. Die Vielfalt reicht von Antriebstechnik über Bahn-Software bis zu Geländebau-Elementen.

Attraktive Preise warten

Besucher der Großveranstaltung mussten bisher immer nach Sinsheim fahren. Nun freuen sich die Verantwortlichen, erstmals ihre Gäste in Mannheim begrüßen zu dürfen. „Hier ist die beliebte Modellbahnmesse perfekt erreichbar und direkt angebunden an die drittgrößte Stadt Baden-Württembergs – ideale Bedingungen für die Aussteller und das Publikum“, heißt vonseiten der veranstaltenden Messe Sinsheim GmbH.

„Vom Hobbyraum ins Rampenlicht“ heißt der Wettbewerb, bei dem Privatanbieter eine Jury von ihren Modellbaubahnen überzeugen können. Wer in Sachen Kreativität, Leidenschaft und Know-how punkten kann, darf sich über attraktive Preise freuen.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm begleitet die Messe an allen drei Tagen. So werden im Modellbau-Kino Folgen der Serie „Die Stars der Schiene gezeigt“ und mehrere Eisenbahnvereine präsentieren Sonderschauen. Zudem halten Fachleute historische und technische Vorträge zu realen Eisenbahnen und ihren Miniaturausgaben. Während die Eltern den Worten der Referenten lauschen oder ungestört durch die Halle schlendern, können sich Kinder bei verschiedenen Mitmach-Aktionen austoben. Auf der Spielwiese müssen Schienen zusammengesteckt und Züge beladen werden, am Stand nebenan steht das Basteln von Dörfern und Wäldern im Vordergrund.

Von morgens bis abends bietet das Modellbahnen-Forum Tipps, Tricks und Antworten zu allem rund um Züge, Beleuchtung und Landschaft. Die Experten stehen jederzeit für Fragen bereit und freuen sich auf einen regen Meinungsaustausch. Außerdem gibt es die Möglichkeit, an Workshops teilzunehmen. tbö

