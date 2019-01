Drei Tage Urlaubslaune in der Maimarkthalle

Mannheim.Vom 4. bis 6. Januar 2019 versetzt der 25. ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz täglich von 10 bis 18 Uhr seine Besucher mit vielfältigen Angeboten für die schönste Zeit im Jahr in Urlaubslaune. Ob Wanderer, Fahrradfahrer oder Camper, ob sportlich oder Kultur-Fan, ob Abenteurer oder Gruppenreisender– in der ganzen Mannheimer Maimarkthalle kann man sich über Destinationen in aller Welt, Neuigkeiten und aktuelle Trends informieren, Messeschnäppchen ergattern und Wunschreisen direkt buchen.

Nationale und internationale Aussteller aus der Tourismusbranche informieren über Angebote aus den Bereichen Reisen, Freizeit und Erholung. Vom Wellness- oder Jugendurlaub über Schiffs- und Busreisen, Kreuzfahrten, Pauschal- und Individualreisen, Flugreisen bis hin zu Hotelurlaub und Städtetrips wird für jeden Urlaubstyp das passende Programm geboten.

Hervorragende Anbieter

„Wir sind in diesem Jahr international sehr gut aufgestellt und freuen uns hier über wirklich hervorragende Anbieter, haben aber auch neue deutsche Destinationen hinzugewinnen können“, sagt Frank Baumann, Geschäftsführer Veranstalters expotec. „Das heimische Angebot reiche von der Bundesgartenschau in Heilbronn über Wellness im Saarland und das hochinteressante Konzept Städtenetz Quattropole (Luxemburg, Metz, Saarbrücken, Trier) bis hin zur lebendigen Geschichte mit dem Kulturellen Erbe Rheinland-Pfalz. „Damit ist sowohl für Fernreisende als auch für Urlauber, die am liebsten in der heimischen Nachbarschaft bleiben und trotzdem etwas neues erleben möchten, viel geboten“, sagt er. Ein Neuankömmling ist auch der Marco Polo Horizon, der insbesondere Outdoor-Freunde und junge Familien an den großen Stand von Mercedes-Benz ziehen dürfte. „Sonderflächen haben wir für die im Trend liegenden Spezialthemen Kreuzfahrten und Busreisen sowie Fahrrad reserviert“, so Baumann.

Neben dem Ausstellungsbereich ist das Rahmenprogramm das Herz der Veranstaltung. Dazu zählen Filme und Multivisions-Shows von Weltenbummlern, Lesungen von Reiseautoren, aber auch Workshops, etwa zum Thema Fotografieren auf Reisen. Zu den Referenten gehören beispielsweise wieder die Weltenbummler Achill und Aaron Moser und Rollis. mics/red

Weitere Infos unter www.expotecgmbh.de

