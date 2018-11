Dreifach den Advent feiern

Schwetzingen.Der kurfürstliche Weihnachtsmarkt verzaubert, wenn die Stände auf dem Schlossplatz und im Ehrenhof der kurfürstlichen Sommerresidenz an den ersten drei Adventswochenenden zum Besuch einladen. Los geht es am heutigen Donnerstag.

An insgesamt zwölf Veranstaltungstagen werden weihnachtliche Köstlichkeiten aufgetischt, dazu gibt es ein großes Angebot von Kunsthandwerkern. Ein Viertel der insgesamt 124 Aussteller sind dabei zum ersten Mal mit von der Partie. Der Schlossplatz kommt in diesem Jahr übrigens erstmals nahezu ohne Kabelgewirr daher. Die Stolperfallen wurden kurzerhand vom Boden entfernt und die Stromkabel oberhalb der Stände befestigt. So sind die Wege auch für Rollstuhlfahrer einfacher zu passieren.

Künstler der Region

Sehenswert ist der Kurfürstliche Weihnachtsmarkt auch aufgrund des großen Bühnenprogramms, das Menschen aus Schwetzingen und Umgebung sowie Künstler der Region und darüber hinaus gestalten.

Die Abende des ersten Adventswochenendes füllen „Hugo and Friends“ mit Classic-Rock (Freitag, 30. November, 19 Uhr) und die Band „Southern Cross“ (Samstag, 1. Dezember, 19 Uhr). Die Sopranistin Tanja Hamleh bringt weihnachtliches Flair auf die Bühne, wenn sie in ihrem Programm „Pop trifft Klassik“ zwei ganz unterschiedliche Spielarten zusammenbringt (2. Dezember, 19 Uhr). Für Kinder gibt es im Palais Hirsch ein abwechslungsreiches Programm mit Malaktionen, Glitzer-Tattoo-Workshops und Seidenmalerei. Der Start in den Advent wird auch in den Geschäften gefeiert. Zur „Nacht der Lichter“ am Freitag, 30. November, laden diese bis 22 Uhr zum Einkaufen ein. cat

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018