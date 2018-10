Druck raus, Humor rein

Mannheim. „Aha? Egal.“ So einfach ist das Leben für Comedian David Kebe. Am Samstag, 27. Oktober, 20 Uhr, tritt er im Schatzkistl in Mannheim auf. Er hat gemerkt: „Das wird nix! Und seit ich keine Ziele mehr im Leben habe, bin ich entspannt.“ Damit nimmt der 34-Jährige den Druck raus und ersetzt ihn durch trockenen Humor. Wunderbar ehrlich beschreibt Kebe auf der Bühne sein eigenes Versagen. Egal, wie laut oder leise es zugeht, authentisch bleibt er immer. Wer dabei sein will und mitleiden möchte, bekommt Tickets zu 19,30 Euro plus Gebühren unter schatzkistl.de. sdo

