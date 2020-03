Drucken wie Gutenberg und Dürer

Mannheim.Vor zwei Jahren wurden im März die künstlerischen Drucktechniken ins immaterielle Unesco-Kulturerbe aufgenommen. Das nahm sich der Bundesverband bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) zum Anlass, den Tag der Druckkunst zu initiieren. Auch das Technoseum nimmt daran teil. Am Sonntag, 15. März, bestehe die Möglichkeit, sich selbst an Druckpressen auszuprobieren und der Kreativität zum Tag der Druckkunst freien Lauf zu lassen, kündigt das Technoseum an.

Von 10 Uhr bis 16.30 Uhr können Interessierte in der Druckwerkstatt des Mannheimer Museums in der Museumsstraße 1 ihre eigenen Postkarten drucken. Es seien mehrere Motive verfügbar, Kinder könnten die Karten darüber hinaus auch gerne bemalen oder „bestempeln“, so das Technoseum.

Ein Team von zehn Ehrenamtlichen berät die Besucher am Tag der Druckkunst und steht für alle Fragen zur Verfügung. Wer also wissen will, wie die Drucktechniken funktioniert, was technisch möglich ist und welche Materialien verwendet werden, erhält am Sonntag die passenden Antworten.

Die Aktion ist im regulären Eintrittspreis des Technoseums mit inbegriffen. Interessierte seien eingeladen, mitzumachen und sich die Techniken, wie sie einst Johannes Gutenberg oder Albrecht Dürer verwendet hätten, einmal auszuprobieren. xmi

