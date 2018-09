„Druff und dewedder“

Brühl.Sie sind gerngesehene Stammgäste in Brühl. Am morgigen Freitag um 20 Uhr gastiert das Theater Hemshofschachtel mit dem munteren Stück „Druff un dewedder“ in der Festhalle.

Die Mundartkomödie von Rudy Kupferschmitt erzählt von Otto Brammer. Er ist windiger Chef der Inkasso-Firma „Reibach-Management“ und veruntreut seit Jahren das Vermögen seiner Kunden. Seine Ex-Geliebte, Assistentin Jessica, tickt mit Ottos aktueller Flamme Natalie um die Wette.

Die Lage spitzt sich zu, als der wichtigste Kunde Einsicht in sein Anlagevermögen verlangt. Nur Putzfrau Roswitha bleibt mit ihrem Motto „immer druff un dewedder“ ruhig. ras

