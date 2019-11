Dudenhöffer spielt noch lange "Dod"

Gerd Dudenhöffer ist gerade 70 geworden und hat vor, seine kultig-kleinbürgerliche Bühnenfigur Heinz Becker in Rente zu schicken. Dementsprechend dreht sich sein aktuelles Programm „Dod“ um die letzten Dinge. Was seine Fans alles andere als abschreckt: Der Auftritt des Saarländers im Mannheimer Capitol am 21. November, 20 Uhr, ist ausverkauft. Aber 2020 gibt es noch mehrere Gelegenheiten „Dod“ live zu sehen: Am 29. Januar im Frankenthaler Congressforum, am 11. März erneut im Capitol, am 20. März im Saalbau in Neustadt und am 7. Mai gibt Dudenhöffer seinen voraussichtlich letzten Auftritt in der Metropolregion in der Weinheimer Stadthalle. Karten ab 36 Euro plus Gebühren unter eventim.de oder in den Kundenforen dieser Zeitung. jpk

© Dudenhöffer