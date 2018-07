Dunkle Klänge fürs Kopfkino

Metal-JAZZ: Bohren & der Club of Gore treten in der Alten Feuerwache Mannheim auf

Finstermänner: Bohren & der Club of Gore fusionieren Zeitlupen-Metal mit düsterem Jazz. © AFW

Mannheim.Bohren & der Club of Gore kommen am Freitag, 9. Februar, 20 Uhr, in die Alte Feuerwache. Was das Trio zu bieten hat, ist einzigartig: Mit seiner Mischung aus düsterem Metal, Jazz und Ambient hat es ein eigenes Genre geschaffen.

Dark-Jazz nennt die Band ihre Instrumentalmusik, bei der das Kopfkino des Publikums eine ebenso große Rolle spielt wie die Inszenierung auf der Bühne – ganz

...

Sie sehen 29% der insgesamt 1363 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.02.2018