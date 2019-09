Duo mit Fleischeslust

Mannheim.Cynthia Popa und Markus Kapp servieren, was das Zwerchfell begehrt – und zwar in der Metzgerei Hauk in der Elisabethstraße 5 in der Mannheimer Oststadt. Am Donnerstag und Freitag, 26. und 27. September, ist das Duo dort jeweils ab 20 Uhr in der Reihe „wOrtwechsel – Kultur an außergewöhnlichen Orten“ des Kultur-Netz Rhein-Neckar zu Gast.

„Fleischeslust“ lautet der passende Name des Programms. Die beiden Theaterköche berichten darin auf garantiert humorvolle Weise von eben dieser Fleischeslust zwischen Mann und Frau – angefangen beim Liebesknochen für den Mordshunger bis zur sülzigen Säuselei frisch Verliebter. Tickets kosten 16 Euro inklusive Gebühren, Sektempfang und Häppchen. Sie sind nur in der Metzgerei Hauk erhältlich. fab

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019