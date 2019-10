Durch die Augen der Tiere

Heidelberg.Unter dem Titel „Sesam, öffne dich!“ lädt der Heidelberger Zoo am Sonntag, 6. Oktober, Besucher dazu ein, einen Blick hinter ansonsten geschlossene Türen und Tore zu werfen. Bei dieser Entdeckungstour erfahren die kleinen und großen Gäste zwischen 10 und 17 Uhr im Rahmen kommentierter Fütterungen, Führungen durch ausgewählte Tierhäuser und Mitmachaktionen viel über den Zooalltag und die Aufgaben des Zoologischen Gartens.

Führungen und Aktionen

Dabei geben die Mitarbeiter etwa Auskunft über die Pflege der Tierarten und erklären, was sie fressen. Einen besonderen Höhepunkt markiert der Rundgang durch das Elefantenhaus: Wo sonst die jungen Asiatischen Elefantenbullen Tarak, Ludwig und Yadanar leben, dürfen die Besucher die Anlage dann aus Sicht der Rüsseltiere erkunden. An einigen Stationen ist auch Mitmachen angesagt. So basteln die Gäste am Waschbär-Gehege, bei den Rhesusaffen und bei den Schweinen Beschäftigungsfutter für die Tiere. Am Zoomobil kann jeder spielerisch sein Wissen über die Zootiere testen und erweitern. Die Zooschule und das Explo Heidelberg informieren über die vielen Workshops und Rundgänge, bei denen Kinder, Erwachsene, Schulklassen und andere Gruppen das ganze Jahr mehr über Tiere, Natur und Technik erfahren können. Für die Angebote während der Veranstaltung entstehen keine Zusatzkosten – alle Führungen und Aktionen sind bereits im Zooeintritt enthalten und werden zusätzlich zu den regulären Fütterungen und Tierpräsentationen angeboten. mav

