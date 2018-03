Durch die Stadt bei Nacht

Anzeige

Mannheim.Am Freitag, 16. März um 20 Uhr führt der Stadtrundgang „Nachtwächer“ durch die finsteren Gassen der Stadt. Wenn die Nacht das Leben der westlichen Oberstadt verschleiert und in einen dunklen Umhang hüllt, erscheinen Mannheims Monumente wie das Barockschloss, die Jesuitenkirche und weitere Denkmäler in ganz besonderem Glanz. Umrahmt von Erzählungen über Carl Theodor und Anekdoten der Nachtwächter wird deutlich, wie die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts die ehemalige Residenzstadt verändert hat. Die Kostümführung beginnt am Eingang der Schlosskirche im Ehrenhof und kostet 8 Euro. man