Raum und zeit sind Themen der Führung in den REM. © REM

Mannheim.Am Freitag, 12. Juli können sich Familien zwischen 14 und 18 Uhr auf eine Entdeckungstour in den Reiss-Engelhorn-Museen und dem Planetarium Mannheim machen. In „Lichtgeschwindigkeit“ reisen sie durch Raum und Zeit. Zusätzlich können sie in der Mitmachausstellung „Alles mit der Zeit“ zahlreiche Experimente meistern.

Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern ab acht Jahren. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kasse im Museum Weltkulturen D5. Inklusive aller Eintritte beläuft sich die Teilnahme auf einen Betrag von 15,50 Euro für Erwachsene und 9,50 Euro für Kinder. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 0621-293 37 71 oder per Mail an buchungen.rem@mannheim.de. Weitere Familien-Aktionen finden statt am Freitag, 6. September, 11. Oktober und 6. Dezember 2019. eaw

