Heidelberg.Als „wahrhaft visionär“ gerühmt, mit Nominierungen für den Grammy und die Brit-Awards geadelt – und das mit Anfang 20: Wolf Alice sind die erfolgreichsten Durchstarter aus Großbritannien und seit ihrem Debüt 2015 auf Höhenflug.

Fans können die Alternative-Rocker am Mittwoch, 12. Dezember, 20 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg erleben. Mal laut und wütend, mal leise und zärtlich präsentiert sich das Quartett um Sängerin Ellie Rowsell und mischt Einflüsse der großen Gitarrenbands der späten 90er mit ihrem ganz eigenen Sound. Mit auf Tour bringen Wolf Alice ihr aktuelles Album „Visions of a Life“. sdo

Info: Mittwoch, 12. Dezember, 20 Uhr, Halle 02, Heidelberg; Karten für 23 Euro plus Gebühren unter halle02.de.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018