Echse steht auf Esoterik

Mannheim.Wenn eine Echse erleuchtet die Bühne betritt, ist eine Vorsilbe falsch. Beleuchtet, muss es heißen, denn gemeint ist Puppenspieler Michael Hatzius, der am Freitag, 27. September, 20 Uhr, mit seinem schuppigen Begleiter auf die helle Capitol-Bühne in Mannheim kommt. Er stellt sein neues Programm vor: „Echsoterik“ heißt es, und vielleicht legt er seinen Fans auch die Karten auf den Tisch. Kann ein Huhn spirituelle Erfahrungen machen? Wie mobben sich Schweine? Hatzius stellt viele Fragen – und die Echse antwortet. Wer wohl am Ende mehr zu sagen hat? sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019