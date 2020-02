Echte Wiener Typen

Mannheim.Dass Österreich neuerdings als Zentrum des Rock ’n’ Roll gilt, ist vor allem das Verdienst einer Band: Wanda. Vor fünf Jahren trat die energetische Truppe um den charismatischen Sänger Marco Michael Wanda an, um die damals marode österreichische Popszene von Grund auf zu erneuern.

Mit Erfolg: Vor allem durch ekstatische Konzerte hat sich das Quintett einen Ruf als mitreißende Live-Band erspielt. Außerdem sehen die Fünf nicht im Entferntesten so aus, als seien sie in irgendeiner Casting-Show zusammengespannt worden. Nein. Wanda sind echte Typen, mit Ecken und Kanten.

Und vor allem der Bandchef ist ein unberechenbarer Frontmann, wie es sie heutzutage eigentlich nicht mehr gibt. Er erinnert an Bühnentiere wie Roger Chapman oder auch Iggy Pop, die erst im Rampenlicht bei exzessiven Auftritten zu großer Form auflaufen.

Bei Wandas Mannheim-Gastspiel am Mittwoch, 26. Februar, um 20 Uhr, im Rosengarten wird das nicht anders sein. Schweiß und Bier werden fließen, wenn die wilden Wiener ihr neues Album „Ciao!“ vorstellen, das auch in Deutschland in die Top 5 kam. Gut so!. gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020