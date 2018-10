„Ed Sheeran ist maßgeblich in der Welt“

Der umtriebige Roland Kaiser, mit 65 in der späten Blüte seines Schaffens, ist präsent wie nie. Das neu aufgenommene Best-Of-Album „Stromaufwärts – Kaiser singt Kaiser“ stand solide ganz weit oben, und Konzerte für übernächstes Jahr sind auch schon geplant. Wir sprachen mit dem langjährigen Wahl-Münsteraner über seine Karriere und alte Texte, die in der #metoo-Debatte für Aufregung sorgen könnten, gekonntes Flirten und seine Partei, die SPD. Am Donnerstag, 22. November, singt der Schlagerkaiser in der Mannheimer SAP Arena.

Herr Kaiser, Ihr Auftritt in der SAP Arena ist gerade mal in Sichtweite – da gibt es bereits Karten für Konzerte im März und Open Airs bis in den September 2019 zu kaufen. Wer will sich denn heute schon festlegen, was er in elf Monaten macht?

Roland Kaiser: Ehrlich, mich wundert das auch. Offensichtlich ist es wirklich so, dass viele Menschen ihre Kaufentscheidungen immer früher treffen. In den Achtzigern gab es noch eine Abendkasse, ungefähr jeder dritte entschied sich damals spontan. Auf der anderen Seite hat so eine langfristige Planung auch Vorteile. 30 Minuten nach Vorverkaufsstart für die „Kaisermania“ in Dresden im August waren schon 50 000 Karten weg, und dass viele Berliner heute schon wissen, dass sie am 23. August 2019 zu Roland Kaiser in die Waldbühne gehen werden, freut mich ungemein. Das ist etwas Besonderes für mich als gebürtigen Berliner.

Würden Sie die fernere Zukunft gerne kennen?

Kaiser: Nein, auf gar keinen Fall. Selbst, wenn mir jemand sagt, ich würde 110 Jahre alt. Bin ich dann 110, weiß ich ja, dass es bald soweit ist.

Auf Ihrem neuen Album „Stromaufwärts – Kaiser singt Kaiser“ haben Sie Ihren bekanntesten Liedern ein neues musikalisches Kleid angezogen. „Schach Matt“ zum Beispiel ist jetzt eine Ballade, „Manchmal möchte ich schon mit dir“ ein Bossa-Nova-Duett mit Ihrem Freund Götz Alsmann. Welche Idee steckt dahinter?

Kaiser: Wir wollten die großen Hits in die heutige Zeit holen. Nicht wenige Menschen in meinem Publikum sind so jung, dass sie nicht mal auf der Welt waren, als die Titel ursprünglich erschienen. Der Reiz ist, neue Versionen präsentieren zu können.

Was gab es zu beachten beim Modernisieren der Hits?

Kaiser: Wir wollten ein Soundbild malen, das nach aktueller, internationaler Popmusik klingt. „Sag ihm, dass ich dich liebe“ ist reduziert auf zwei Gitarren und eine Stimme, sonst nichts. Das ist eine undeutsche, sondern eher amerikanisch-popmäßige Umsetzung.

An welchen Kollegen haben Sie sich orientiert?

Kaiser: Ein Mann wie Ed Sheeran ist maßgeblich in der Welt. Auch Pink, Adele oder Beyoncé haben wir uns genau angehört. Wenn ich feststelle, dass Popmusik gut gemacht ist, dann genieße ich die auch. Meine Tochter hat mir mal im Auto Justin Biebers letztes Album vorgespielt. Ich muss schon sagen, Donnerwetter, der hat sich entwickelt. Ich denke, man muss immer offen bleiben für Neues.

„Die Phantasie kann uns keiner nehmen“

Können Sie Zeilen wie „Irgendwann ist mal wieder alles zu spät/Wenn eine wie Du auf einmal vor einem steht“ aus dem Lied „Ich glaub es geht schon wieder los“ in Zeiten von „#metoo“ noch unbefangen singen?

Kaiser: Das kann ich durchaus. Sehen Sie, in dem Lied geht es um einen Mann, der eine Frau trifft, die in ihm Phantasien weckt. Das wird immer so bleiben, und zwar solange die Menschheit existiert und unabhängig davon, ob das Verhalten mancher Männer gerade in der Diskussion ist oder nicht. Wenn Sie ganz weit zurückblicken, in die 1920er und 30er Jahre, dann finden Sie dort Lieder, die viel frecher sind als heute.

Viele Männer sagen, sie wüssten nicht mehr, wie man flirtet, ohne der Frau zu nahe zu treten. Können Sie helfen?

Kaiser: Ein Flirt ist etwas Wunderbares, sofern man höflich ist, ohne aufdringlich zu werden. Ich empfinde es nicht als zu schwierig, ein Gentleman und ein Charmeur zu sein, ohne sich danebenzubenehmen. Für alles andere haben wir unsere Gedanken, die Phantasie kann uns keiner nehmen.

Sind Sie ein Charmeur?

Kaiser: Für einen Gentleman halte ich mich schon. Aber ein Charmeur? Da müssen Sie meine Frau fragen.

Sind Sie ein Kämpfer?

Kaiser: Ich bin kein Aufgeber. Es gab auch sicher Situationen in meinem Leben, aus denen ich mich zurückgekämpft habe. Aber heute bin ich ein recht entspannter Mensch, habe mehr Laissez-faire in mir als früher.

Ihren größten Kampf, den gegen Ihre schwere Lungenkrankheit, haben Sie ja auch gewonnen. Blickt man gelassener auf das Leben, wenn man quasi ein zweites Mal geboren wurde?

Kaiser: Es wäre ja schlimm, wenn ich nach einer solch lebensbedrohlichen Situation noch derselbe wäre wie vorher. Ich habe sicher ein Stück Reife gewonnen. Früher war ich für meine Mitmenschen schwieriger und nicht so berechenbar. Heute bin ich jemand, der ohne übertriebenen Ehrgeiz und Verkrampfungen seinen Weg geht. Seither läuft es besser denn je.

Sie sind bekennendes SPD-Mitglied und befreundet mit unter anderem Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel. Sollten populäre Musiker sich politisch stärker einbringen, wie es zum Beispiel von einer Helene Fischer lange gefordert wurde?

„Dresden ist nicht nur Pegida“

Kaiser: Es sollte jeder Frau und jedem Mann selbst überlassen sein, ob und wie sie oder er sich äußert. Ich persönlich zitiere in dem Zusammenhang gern Udo Jürgens: „Unterhaltung mit Haltung“, das ist meine Devise. Mir selbst war es schon im Januar 2015 ein Anliegen, in Dresden eine Rede zu halten, in der ich zu Toleranz und Mitmenschlichkeit aufrief. Ich wollte der Stadt, in der ich seit vielen Jahren meine „Kaisermania“-Konzerte spiele, auch ein Dankeschön ausrichten und ihr den Rücken stärken. Dresden ist nicht nur Pegida. Und ich bin unvermindert stolz, in einem Land zu leben, in dem wir Menschen, die auf der Flucht sind, Asyl gewähren. Es muss gestattet sein, das auch auszusprechen.

Waren Sie dafür, dass die SPD in eine neuerliche Große Koalition eintritt? Die Folgen für Ihre Partei sind ja verheerend, wenn man sich das Wahlergebnis in Bayern und die Umfragewerte anschaut.

Kaiser: Ich hielt es zunächst für richtig, dass die SPD in die Opposition gehen wollte, um sich zu erneuern. Durch die Tatsache, dass die Jamaika-Koalitionsverhandlungen gescheitert sind, hat sich für die SPD die Situation verändert. Parteipolitische Interessen sollten der Verantwortung für unser Land untergeordnet werden.

