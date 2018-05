Anzeige

Worms.In eine mittelalterliche Welt voller Edelleute, Krämer Gaukler und Gesindel entführt das 17. Spectaculum seine Besucher von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Mai, im Stadtpark „Wormser Wäldchen“.

Mehr als 1000 Aktive wirken an der Veranstaltung mit und erwecken dabei längst vergangene Zeiten wieder zum Leben. So geben etwa zahlreiche Lagergruppen einen Einblick in den Alltag von der Spätantike bis zum Spätmittelalter. Ebenso stehen Workshops, Showkämpfe und Livemusik auf dem Programm. Für Speis und Trank wird gleichfalls gesorgt.

Am Eröffnungs-Freitag, 20 Uhr, tritt das Fun-Folk-Trio Duivelpack auf die Bühne; rockig geht es dann am Samstag, 20 Uhr, auf dem Mittelaltermarkt zu, wenn die Szene-Band Tanzwut ihr Publikum zu einer hitzigen Liveshow einlädt. Die Gruppe Die Streuner beendet das Spectaculum schließlich am Sonntag, 16 Uhr, mit Tavernenmusik.