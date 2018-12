Edle Harfenklänge im Schloss

Mannheim.Im Wettstreit mit der Firma Erard um das „bessere Instrument“ beauftragte die renommierte Klavier- und Harfenbaufirma Pleyel Anfang des 20. Jahrhunderts Claude Debussy mit einem Werk, das die neueste Entwicklung des Hauses im Harfenbau glanzvoll präsentieren sollte: Danse sacrée et profane. Jetzt erklingt es im Rittersaal des Schlosses – womit erstmals beim großen Benefizkonzert der Musikhochschule eine Harfe zum Einsatz kommt.

Solch ein Konzert, derart hochkarätig besetzt – das gibt es nur einmal im Jahr: Professor Rudolf Meister, Präsident der Musikhochschule, sowie sieben weitere hochrangige, als Solisten renommierte Professoren und Dozenten spielen am Sonntag, 16. Dezember um 11 Uhr im Rittersaal. Mit dem Konzert stellen sie sich erneut in den Dienst der Aktion „Wir wollen helfen“ des „Mannheimer Morgen“, der mit dem Erlös in Not geratene Bürger unterstützt.

Zunächst stimmen Meister sowie Viviane Hagner, Violine, von Franz Schubert die Fantasie in C-Dur für Violine und Klavier D. 934, die 1828 dem Wiener Publikum vorgestellt wurde, an. Dann legen sie die Noten für Debussys Sonate für Violine und Klavier in g-Moll auf, entstanden im letzten Lebensjahr des Komponisten.

Daraufhin geht es weiter mit Gioachino Rossini und seiner Sonata a quattro Nr. 3 in C-Dur sowie der Sonata a quattro Nr. 6 in D-Dur, jeweils mit Stefan Arzberger, Violine, Sung-Yun Wang, Violine, Zherar Yuzengidzhyan, Violoncello, und Petru Iuga am Kontrabass. Im zarten Alter von zwölf Jahren begann Rossini mit dem Werk und hatte kurz zuvor in der Bibliothek einer befreundeten Familie Werke Haydns, Mozarts und Cimarosas studiert, die ihm daraufhin zu lebenslangen Vorbildern wurden. Rossini komponierte die Sonaten in nur drei Tagen, direkt danach wurden sie bei einem Hauskonzerts uraufgeführt.

Bei Debussys Harfenwerk sitzt Ronith Mues an dem Engelsinstrument. Mit ihm treten Stefan Arzberger, Violine, Sung-Yun Wang, Violine, Julien Heichelbech, Viola, sowie Zherar Yuzengidzhyan, Violoncello auf und stellen sich damit in den Dienst der guten Sache. pwr

