Edler Wortwitzwilder

Mannheim.Die Premiere in seiner Geburtsstadt am 31. Oktober ist natürlich längst ausverkauft. Aber allein im Mannheimer Capitol stehen schon vier weitere Termine bis 2019 für Christian Habekosts neues Programm „De edle Wilde“ auf dem Spielplan. Und wie gewohnt, lässt der Wahl-Bad-Dürkheimer keine (größere) Kleinkunstbühne in der erweiterten Kurpfalz aus, um seine scharfen Beobachtungen aus Politik und Alltag wortwitzwild unter die Fans zu bringen. Und das auch in Karlsruhe, Neunkirchen, Bad Bergzabern oder Bürstadt.

Ranger für die Zuhörer

Wie immer beim hochgewachsenen Pfälzerversteher und -erklärer steht bei „De edle Wilde“ die Mentalität der Region im Mittelpunkt: „Durch unsere direkte Art und die brachiale Rhythmik unserer Mundart sind wir immer beides: laut und ehrlich, direkt und satirisch, stichelnd und fetzig, Dubbeschoppe und Stilglas, wild und edel“, beschreibt Habekost sich und seine Landsleute.

Deswegen sei die Pfalz auch so spannend für Besucher – und „die neue Show eine Safari hinein in diese edle Wildnis, das Publikum ist die Reisegruppe und ich bin der Ranger“, erklärt der relativ frischgebackene Autor eines Pfalz-Reiseführers. Und dabei seien noch einige Figuren, die man auf so einer Reise treffen kann: Motzer, Geizhälse, Bildungsreisende, Selfie-Abenteurer, Frieher-hot’s-des-net-gewwe-Senioren“. Klingt ausgesprochen vergnüglich.

