Eier gegen Treffer

Anzeige

Rhein-Neckar.Zum traditionellen Ostereier-Schießen lädt die Schützengesellschaft 1851 Ludwigshafen (im Internet: sg1851lu.de) am Sonntag und Montag, 1. und 2. April, jeweils von 9 bis 17 Uhr auf ihr Gelände an der Speyerer Straße 217 ein. Angeboten wird das Schießen mit Winchester, Revolver, Luftpistole, Luftgewehr und Bogen. Für Kinder gibt es Armbrustschießen mit Gummipfeilen. Treffer werden mit Eiern, Schoko-Hasen, Schoko-Eiern und Plüschhasen belohnt. Auch ein Flohmarkt mit Tombola wird angeboten.

In Viernheim richtet der Sportschützenverein 1953 (Am Essigzapfen) sein Ostereierschießen mit dem Luftgewehr aus. Das Schießen findet am Freitag, 30. März, von 9 bis 18 Uhr, am Samstag, 31. März, von 13 bis 18 Uhr und am Montag, 2. April, von 9 bis 18 Uhr statt. (Infos: ssv-viernheim.de).

Das Ostereier-Schießen der Schützengesellschaft Heddesheim auf der Anlage am dortigen Bundesbahnhof findet am Donnerstag, 29. März, von 18 bis 21 Uhr, an Karfreitag, 30. März, von 13 bis 18 Uhr und am Samstag, 31. März von 13 bis 17 Uhr statt.