Ein Abend randvoll mit Hits

Peter Howarth, Pete Lincoln, Mick Wilson – Trio mit bewegter Geschichte(v.l.). © Walford

Mannheim.Bekannt wurden sie als Sänger der Hollies, von 10cc, Sweet und Sailor: Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln haben sich zusammengetan und Frontm3n gegründet. Die Band ist auf Unplugged-Tour und gastiert am Donnerstag, 24. Januar, 20 Uhr, im Capitol in Mannheim.

Mit ihren drei Gitarren und im Zusammenspiel ihrer Stimmen wollen die drei Sänger ihre Fans mit auf eine Zeitreise nehmen. Zuhörer können sich auf Hits der Hollies („The Air That I Breathe“, „He Ain’t Heavy“, „He’s My Brother“), von Sweet („Love is Like Oxygen“, „Ballroom Blitz“), von 10cc („I’m Not In Love“), aber auch auf Songs von Sir Cliff Richard, Roy Orbinson und Sailor freuen.

Des Weiteren stehen Solonummern der einzelnen Frontmänner auf dem Programm. Bereits in den 90ern lernten sich die drei Musiker als Sänger und Gitarristen der Band von Cliff Richard kennen, bevor jeder einzelne seine eigene Karriere startete. Nun kehren sie gemeinsam vor ihr Livepublikum zurück. sdo

Info: Donnerstag, 24. Januar, 20 Uhr, Capitol, Mannheim; Karten für 35,90 oder 41,40 Euro unter Telefon 0621/3 36 73 33.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019