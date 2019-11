Mannheim.Mit ihrem zweiten Soloprogramm stattet Tamika am Mittwoch, 13. November, 20 Uhr, dem Mannheimer Capitol einen Besuch ab. Im kleinen Casablanca-Theater präsentiert sie „Straight Outta Campbell“ – ein Abend zum Lachen und Weinen.

Kein Opfer, sondern Überlebende: Die gebürtige New Yorkerin, alleinerziehende Mutter und vom Leben regelmäßig gebeutelt, hat für sich die optimistische Seite des Daseins erwählt. Offen und wortgewaltig erzählt sie ihre Geschichte, findet starke Bilder und kreative Ansätze, singt, dichtet und inspiriert. Tamika weiß, was sie will. Leben. Lachen. Und beides gerne lang und laut. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.11.2019