Ein Abschied mit Wagner und Haydn

Anzeige

Speyer.Zwei bedeutende Komponisten der Musikgeschichte sind die Hauptdarsteller des diesjährigen Musikfestes in Speyer: Richard Wagner und Joseph Haydn. Der eine gilt als der bedeutendste Erneuerer der europäischen Musik, der andere ist traditionell bekannt als Vater der klassischen Sinfonie und des Streichquartetts.

Bereits zum fünften Mal findet das Musikfest Speyer statt – nun zum letzten Mal unter der Leitung des Generalmusikdirektors und Chefdirigenten der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Karl-Heinz Steffens. Das kleine Jubiläum ist also zugleich auch ein Abschied. In verschiedenen Konzertformaten versucht die Deutsche Staatsphilharmonie nun den musikalischen Spagat zwischen den beiden herausragenden Komponisten des 19. Jahrhunderts. Dafür begrüßt das Orchester renommierte Solisten wie Natalie Karl, Markus Schäfer, Elisabeth Teige, Thomas Mohr oder auch den Deutschen Kammerchor.

Das Eröffnungskonzert mit Haydns „Die Jahreszeiten“ beginnt am Donnerstag, 28. Juni, um 19.30 Uhr in Gedächtniskirche. Tags darauf bekommen beim Kinderkonzert unter dem Motto „Der Froschkönig“ die jüngeren Zuschauer einiges geboten. Los geht es um 15 Uhr im Kinder- und Jugendtheater Speyer. Erwachsene zahlen 14 Euro, Kinder sieben. Wer Kammermusik mag, kommt bei den Abenden „Serenade I“ und „Serenade II“ am Freitag und Samstag, 29. und 30. Juni, auf seine Kosten. Beginn ist jeweils 19.30 Uhr im Historischen Ratssaal. Um die Wesendonck-Lieder geht es bei der musikalischen Lesung am Samstag, 30. Juni, ab 15 Uhr im Historischen Ratssaal.