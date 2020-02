Ein brodelnder Kessel Buntes

Mannheim.Das neue Crossover-Projekt des Mannheimer Trompeters Johannes Stange klingt vielversprechend. Am Dienstag, 11. Februar, 20 Uhr, spielt er im Ella & Louis mit Musikern unterschiedlichster Stile: Bei seinem Projekt M sind Kosho (Gitarre), Ziggy Has Ardeur (Gesang) Mohammad Fidyan (Flöte), Volker Engelberth (Piano) und Thomas Schmitt (Bass) mit dabei. Bunter geht’s nicht. Man darf gespannt sein, was dabei herauskommt. gespi

Info: Dienstag 11. Februar, 20 Uhr, Ella & Louis, Mannheim. Karten (18 Euro plus Gebühren) unter: www. ellalouis.de

