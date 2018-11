Ein dunkles Gedicht

Mannheim.Dietrich Lohffs „Requiem für einen polnischen Jungen“ ist alles andere als leichte Kost. Wer es einmal gehört hat, vergisst es nicht. Das Stück basiert auf acht Gedichten, deren Autoren von den Nationalsozialisten verfolgt und teilweise ermordet wurden: Das „Totengebet“ von Georg Kafka, das „Schlaflied für Daniel“ von Siegfried Einstein oder „Ich möchte leben“ von Selma Meerbaum-Eisinger. Das Werk des in Heidelberg verstorbenen Komponisten Lohff ist ein Gedenken an die Novemberpogrome von 1938 und wurde am 8. sowie 9. November 1998 in sechs deutschen Städten gleichzeitig uraufgeführt.

Fast 20 Jahre nach dieser besonderen Uraufführung wird das Requiem auch in der Mannheimer Johanniskirche erklingen. Am Sonntag, 25. November um 19 Uhr, wird ein Konzert anlässlich des Gedenktages zur Reichskristallnacht stattfinden. Unter der Leitung von Niklas Sikner werden Lukas von Komorowski (Knabensopran), Lisa Stöhr (Sopran), Annette Wieland (Mezzosopran), Thomas Jakobs (Tenor) sowie Karsten Mewes (Bass) das „Requiem für einen polnischen Jungen“ vortragen. Begleitet werden sie durch die Johanniskantorei Mannheim und das Kurpfälzische Kammerorchester. Aufgeführt wird an diesem Abend auch das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Musikstück ist eines seiner beliebtesten und wohl höchst geschätzten Werke – obwohl es nur zu etwa zwei Dritteln von Mozart selbst stammt. mica

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018