Heidelberg.Beim 360˚-Winterjam in der Heidelberger Halle 02 am Samstag, 22. Dezember, ab 21 Uhr bis 5 Uhr morgens sind wieder zahlreiche Hip-Hop-Acts zu hören. Dazu gibt es einen Funk-Floor und Graffiti zu bewundern. Unter anderem treten Lakmann One, Kwam.e, Step und Soundtrax auf. Gastgeber ist Torch. Tickets gibt es für 20,90 Euro plus Gebühren online unter love-your-artist.de. sd

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018