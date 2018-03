Ein Fest für die Familie

Anzeige

Am Ostersonntag, 1. April, wird dann das Ostereiersuchen für die ganze Familie auf dem Messplatz ausgerichtet. Dabei werden 1500 Ostereier auf der Messe verteilt, die ab 12 Uhr aufgespürt werden dürfen. Am Montag, 2. April (und wieder am 9. April), steht von 14 bis 17 Uhr der Großeltern-Enkelkinder-Nachmittag auf dem Programm, der mit Kaffee und Kuchen für jeweils einen Euro in den Biergärten sowie kostenfreiem Kinderschminken am Riesenrad lockt. Der Familientag am Mittwoch, 4. April (und noch einmal am 11. April), bietet den Messebesuchern ganztägig halbe Fahrpreise sowie Sonderangebote an den Verkaufsgeschäften.

Die Frühjahrsmesse ist täglich von 14 bis 22 Uhr geöffnet, freitags, samstags und an Tagen vor den Feiertagen bis 23 Uhr. Sonn- und feiertags beginnt sie um 12 Uhr. Das vollständige Programm findet sich auf der Internetseite der Stadt Speyer. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.03.2018