Ein Festival des Austauschs

Mannheim.„Mehr Liebe, bitte“ – „Mais Amor por Favor“, so der Titel des brasilianischen Festivals, das sich noch bis zum 24. November in Mannheims Freie-Szenehäuser wie Künstlerhaus Zeitraumexit, Eintanzhaus, Theaterhaus G7 in Workshops, Musik, Videokunst, Installationen und Tanz mit der brasilianischen Kultur auseinandersetzt. Geleitet und kuratiert wird es von Isabelle Barth, ehemalige Schauspielerin am Mannheimer Nationaltheater, sowie Cris Gavazzoni und Sandra Oliveira.

Warum ausgerechnet Brasilien? „Es gibt einen sehr privaten Anlass: Unsere Oma hinterließ in ihrem Fotoalbum eine Lücke. Brasilien 1942-1947. Meine Schwester Claudia, selbst bildende Künstlerin, und ich sind ihren Spuren nachgegangen. Wir sind gereist, migriert und haben uns verändert“, erzählt Barth. Und so ist aus den privaten Recherchen der Schwestern vor Ort schnell eine internationale künstlerische Zusammenarbeit geworden mit dem gemeinsamen Ziel für mehr Respekt und Austausch.

Die Hände reichen

Zeitraumexit beispielsweise präsentiert die in Bahia lebende Künstlerin Eneida Sanches mit einer Installation, die sich mit Formen der Erinnerung auseinandersetzt und dabei die Menschen des Stadtteils einbezieht. „Fala Corpo & Tambor“ ist ein Workshop im Eintanzhaus, der die Grenzen zwischen Darstellender Kunst und Musik auslotet. Bei einem zweiteiligen Workshop am Wochenende im Theaterhaus G7 stehen Interviews in Dokumentarfilmen eines bekannten brasilianischen Dokumentaristen im Mittelpunkt, während am Montag in der Dankbar brasilianische Snacks zubereitet werden.

„Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, etwas gegen den Rechtsruck zu unternehmen: Wir sollten uns die Hände reichen und uns in die Situationen der anderen einfühlen“, beschreibt Barth die Motivation des Festivals. rcl/sba

Info: Workshop Do, 14.11., Eintanzhaus, 19-21 Uhr. Workshop Sa, 16./So, 17.11., jeweils 11-18 Uhr im Theaterhaus G7. Kochen in der Dankbar (G7,22), Mo, 18.11., 19-21 Uhr.

