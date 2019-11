Ein Flohmarkt der etwas anderen Art

Mannheim.Flohmarkt im November? Das geht! Und zwar ganz ohne Frühaufstehen und Frieren bei den momentan nicht sehr einladenden morgendlichen Temperaturen.

Beim „Nachtkonsum“, Mannheims größtem Event-Nachtflohmarkt, kann deshalb auch in diesem Jahr wieder von 17 bis 23 Uhr in warmer, kuscheliger Atmosphäre an 150 Ständen ge- und verkauft werden.

Live-Musik für die Pause

Wer zwischendurch eine Pause braucht, kann diese bei Live-Musik und Verköstigung genießen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 23. November, in der Baumhain Festhalle im Luisenpark statt. Der Eintritt kostet 3.50 Euro, bis 22 Uhr werden Flohmarkt-Besucher eingelassen. soph

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019