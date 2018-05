Ein großes Fest für die Freiheit

Anzeige

Mannheim.Die Mannheimer Quadrate waren Keimzelle der demokratischen Revolution 1848. In A 4,4, in der – heute nicht mehr bestehenden – Aula des Gymnasiums der Jesuiten in der „Kalten Gasse“ verabschiedeten 2500 Teilnehmer einer Versammlung eine Petition, mit der sie grundlegende Freiheiten und Reformen fordern. Der nahe Marktplatz ist ein Zentrum der Demokratie. 1848 waren hier mehrfach Demonstrationen von 6000, 7000, 8000 Teilnehmern – aber auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon und ebenso nach dem Zweiten Weltkrieg gab es an der Stelle Kundgebungen.

Das alles soll jetzt gefeiert werden. Das Marchivum lädt am Freitag, 4. Mai zur Veranstaltung „Ein Hoch auf die Freiheit! Mannheim feiert die Demokratie“ ab 16.30 Uhr auf dem Marktplatz.

Unter dem Motto „Vorwärts ist der Ruf der Zeit!“ setzte Mannheim 1848 Maßstäbe und sich an die Spitze der Revolution. Manche Forderungen von damals sind heute selbstverständlich. Aber der Ruf nach „Wohlstand, Bildung und Freiheit für Alle!“ ist aktuell wie nie. Dies will das Marchivum in Erinnerung rufen und zugleich verdeutlichen, wie wichtig die Demokratie ist und wie aus Geschichte ein Auftrag werden kann.