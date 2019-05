Ein Hauch von Afrika

Mannheim.In zwei Teilen findet im Luisenpark eine große Blumentombola statt. Am Donnerstag, 30. Mai, und Sonntag, 2. Juni, gibt es Blumen in allen Farben des Regenbogens zu gewinnen. Der Erlös, der aus dem Verkauf der Lose erfolgt, geht an den Förderkreis „Freunde des Luisenparks“, wodurch die Einnahmen dem Park zugute kommen. Ein Los kostet einen Euro, sieben Lose kosten fünf Euro. An beiden Tagen findet die Veranstaltung ab 11 Uhr am Haupteingang des Luisenparks statt.

Zu Gast ist am Sonntag, 2. Juni, der Mokolé Afrikachor aus Heidelberg. Bereits als Kind lernen die Afrikaner die Musik ihres Volkes kennen. Diese strukturiert soziale Ereignisse und bestimmt die Atmosphäre und das Zusammenleben. Die Lieder gelten als Spiegel des afrikanischen Lebens. Sie erzählen von Freuden, drücken Schmerz und Verzweiflung aus. Die Kultur steht besonders im Mittelpunkt, da sowohl der tiefe Glaube Afrikas als auch das Verhältnis von Mann und Frau thematisiert werden.

Afrika ist multilingual. Daher herrscht in den Ländern häufig eine Vielfalt an Sprachen. Dementsprechend werden die Lieder in vielen Landessprachen vorgetragen. Gesungen wird ab 15 Uhr auf der Seebühne des Luisenparks.

Von giftig bis tödlich

Efeu, Eibe, Eisenhut, Buchs – giftige Pflanzen wachsen überall. Doch wie gefährlich sind sie wirklich? Woran kann man sie erkennen? Ist Holunder wirklich harmlos, nur weil man Marmelade und Sirup daraus machen kann? Am Sonntag, 2. Juni, findet im Luisenpark ein kleiner Einblick in die Giftküche der Natur statt. Erwachsene zahlen drei, Kinder ab sieben Jahren zahlen zwei Euro, um ab 15 Uhr dabei zu sein. Nähere Information, Treffpunkt und Anmeldung gibt es unter der telefonnummer 0621/4 10 05 54. jeb

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019