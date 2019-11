Ein Jahrzehnt wird gefeiert

Mannheim.Am Samstagabend wird in der Maimarkthalle und dem Maimarktclub ein Kultjahrzehnt in bunten Farben gefeiert: Bei „Die 90er – live on Stage“ stehen die Bands und Künstler auf der Bühne, die damals für Furore sorgten. Der Mannheimer Radiosender Sunshine Live stellt die Party bereits zum siebten Mal auf die Beine. Auch dieses Mal gibt es wieder einen Dance- und einen Ravefloor, wo sich die Discjockeys die Klinke in die Hand geben.

Neben den Stammgästen Masterboy & Beatrix Delgado haben die Veranstalter Acts engagiert, für die die „Die 90er- Live on Stage“ eine Premiere ist. Zu ihnen zählt das Tranceprojekt Dario G., das mit dem Song „Sunchyme“ Musikgeschichte schrieb. Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist Jasmin Wagner alias Blümchen, die erfolgreichste deutsche Solokünstlerin der 1990er Jahre. Feiern können die Besucher auch zu „Mr. Vain“ von Culture Beat oder „More & More“ von Captain Hollywood Project. cap

Info: Am Samstag, 30. November, findet die Party „Die 90er – live on Stage“ in der Maimarkthalle statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets kosten an der Abendkasse 39 Euro und im Vorverkauf unter www.die90er.de 32 Euro. 18 Künstler treten auf zwei Bühnen auf und spielen bis 5 Uhr am nächsten Morgen. cab

