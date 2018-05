Anzeige

Mannheim.Eine halbe Stunde in der Mittagspause, ohne Anmeldung und ohne Eintritt, mehr über das Schloss erfahren – das geht in der neuen Reihe „Lieblingsstücke“ der Staatlichen Schlösser und Gärten immer am letzten Mittwoch des Monats.

Am Mittwoch, 30. Mai, um 12.30 Uhr steht ein kostbares Möbelstück im Fokus: Die Kunsthistorikerin Sabine Adler und die Restauratorin Annemie Danz von den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg zeigen den Besuchern einen Zylinderschreibtisch, entstanden um 1800 in der Karlsruher Hofschreinerei, präsentiert in der Ausstellung „Kunst und Kultur am Mannheimer Hof“. Es ist eine besondere Kostbarkeit, da er in Stil und Aussehen an der damals beherrschenden Kunstschreiner-Werkstatt Roentgen orientiert ist. Zudem verbirgt das Möbelstück wahre Wunder, was seine Verwandlungsmechanik betrifft – auch das war eine Spezialität der Roentgen-Möbel. In der Führung erfahren die Gäste den historischen Hintergrund des Möbelstücks. Die Restauratorin Annemie Danz wird danach den Schreibtisch buchstäblich „auseinandernehmen“, sodass Aufbau und Konstruktion genau studiert werden können.

Der aus Kirschbaum gefertigte Schreibtisch wirkt wie ein kleiner Bruder der noblen Kunstmöbel aus der damals beherrschenden und stilprägenden Roentgen-Werkstatt. Raffiniert angelegte Geheimfächer, unsichtbar angebrachte Knöpfe und ausgeklügelte technische Spielerein prägen das Innere. pwr