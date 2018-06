Anzeige

Mannheim.Es war im Oktober 2006, als der Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski am Nationaltheater Mannheim (NTM) mit „Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm“ seine erste Inszenierung in der Quadratestadt auf die Bühne brachte. Das Stück von Theresia Walser, in dem es besonders um die Betrachtung des Theaters an sich geht, war der Auftakt für eine ganze Reihe von Uraufführungen, die Kosminski in Mannheim inszenierte.

Nun geht die Intendanz des gebürtigen Schwenningers zu Ende, wieder mit der Aufführung eines Stücks von Theresia Walser – ein Kreis schließt sich. „Nach der Ruhe vor dem Sturm“ heißt die Uraufführung, die am Samstag, 9. Juni, um 19.30 Uhr im Nationaltheater Premiere feiert.

Termine und Karten Aufführungen sind am 8. (20 Uhr, Voraufführung) sowie am 9., 13.. 25. und 27. Juni, jeweils um 19.30 Uhr. Zum letzten Mal wird das Stück am 12. Juli um 20 Uhr gezeigt (Signierstunde im Anschluss). Tickets gibt es unter telefonisch unter 0621/168 01 50 oder online: www.nationaltheater-mannheim.de. tge

Zwei auf einen Streich

Doch zunächst wird an dem Abend noch einmal das Stück „Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm“ aus dem Jahr 2006 gespielt. Erst danach führen die Schauspieler „Nach der Ruhe vor dem Sturm“ auf. So soll die gesamte Intendanz Kosminskis abgebildet und umrahmt werden.