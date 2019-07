Ein Label hat Geburtstag

Heidelberg.Wer auf die Musikrichtungen Drum ’n’ Bass und elektronische Tanzmusik steht, ist bei der Party am Samstag, 20. Juli, in der Halle 02 in Heidelberg genau richtig. Gefeiert wird der 15. Geburtstag des britischen Labels Shogun Audio.

Zahlreiche Musiker dabei

Mit von der Partie sind an dem Abend die Künstler Friction, Technimatic, Document One, Arsonist, Linguistics und MC AD – alle gehören zum Label Shogun Audio. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 in Brighton hat sich Shogun Audio nach eigenen Angaben zu einem der wichtigsten Labels der Drum-’n’-Bass- und Dance-Szene entwickelt.

„Angetrieben von den Frontmännern von Friction und K-Tee, hat sich die Marke Shogun zu einer allumfassenden Marke entwickelt, einige der atemberaubendsten Beats veröffentlicht, einige der wichtigsten Partys veranstaltet und die Karriere einiger der größten Künstler der heutigen Bassmusik aufgebaut“, so die Betreiber der Halle 02. Die Plattenfirma konnte sich in einem sich wandelnden Umfeld behaupten, hat unter anderem die Karrieren von Alix Perez, SpectraSoul, Icicle, The Prototypes unterstützt, die sich mittlerweile in der Szene und darüber hinaus einen Namen gemacht haben. Derzeit betreut das Label Künstler wie Technimatic, Pola & Bryson, Joe Ford, Document One, GLXY und Ed:it.

Karten für 20 Euro

Die Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.halle02.de/Tickets. Alle Vorverkaufstickets beinhalten eine VRN-Fahrkarte für An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Vorverkauf kosten die Karten 20 Euro (plus Gebühr). tge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019