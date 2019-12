„Ein Lebensgefühl der Sorglosigkeit“

Zuletzt hat der Dance-Sound der 1990er Jahre 12 000 Besucher zu einer Party-Revue in die Mannheimer Maimarkthalle gezogen. Da steht der nächste Protagonist dieser Erfolgsphase quasi schon vor der Tür: Produzent, DJ und Komponist Alex Christensen. Seit 2017 inszeniert der Hamburger seine großen Hits wie „Das Boot“ (U96, 1992) und andere Eurodance-Klassiker von „Rhythm Is A Dancer“ und „What Is Love“ über „Barbie Girl“ bis „Everytime We Touch“ im sinfonischen Gewand mit neuen Stimmen. So erfolgreich, dass Anfang November der dritte Teil von „Classical 90s Dance“ erschienen ist, auf dem prominente Stimmen wie Natasha Bedingflied, Yass, Thomas Anders oder Maite Kelly zu hören sind. Am 6. Mai spielt Christensen mit dem 30-köpfigen Berlin Orchestra und Gastsängern im Mannheimer Rosengarten. Bei der Tourvorstellung in der Mannheimer Whistle Sportsbar sprach der 52-Jährige über die anstehende Tour, Ängste, nicht dazuzugehören, Apache 207, sowie den von ihm 2017 mitproduzierten Skandalsong „Marionetten“ von Xavier Naidoo und den Söhnen Mannheims.

Herr Christensen, die elektronische Musik der 1990er Jahre scheint gerade so angesagt wie lange nicht. Was macht sie so zeitlos?

Alex Christensen: Sie transportiert das Lebensgefühl einer gewissen Sorglosigkeit. Das war die Zeit nach der Wiedervereinigung, der Aufbruchstimmung, der Zusammengehörigkeit, auch der Love Parade. Da ist man einfach hingegangen, ohne Lkw-Sperren, die Wagen sind durch die Menschenmenge Gefahren, ohne dass da jemand Angst hatte. Man war im Kopf freier. Das sieht man schon an Mottos wie „Friede, Freude, Eierkuchen“. Das war alles sehr naiv. Gerade in der heutigen Zeit, die ein bisschen desorientiert ist, sucht man einen Punkt, wo man sich geborgener gefühlt hat. Das sind die 1990er, jedenfalls bei Leuten, die sie miterlebt haben. Und vielleicht bei ihren Kindern, denen das Gefühl quasi injiziert wurde.

Wie kamen sie auf die nicht unbedingt naheliegende Idee, diese elektronische, fast technoide Musik mit klassischen Elementen zu orchestrieren? Spielte dabei die Zusammenarbeit mit den Söhnen Mannheims 2017 eine Rolle, die ja oft mit dem Babelsberger Orchester gearbeitet haben?

Christensen: Ja, schon. Da hat sich das konkretisiert. Ich wollte ursprünglich nur den U96-Titel „Das Boot“ als Orchesterversion umsetzen. Davon habe ich schon 1991 geträumt, vor der Veröffentlichung mit U96. Damals hatte ich nicht die Mittel. 2016, also 25 Jahre nachdem ich „Das Boot“ aufgenommen hatte, bin ich es dann angegangen. Ich habe mich also nicht hingesetzt und das Projekt am Reißbrett geplant, sondern es hat sich einfach entwickelt. Das finde ich so eigentlich ganz schön. Es ist wichtig, etwas zu präsentieren, das nicht aus der Retorte kommt.

War die Live-Umsetzung des Orchesterprojekts nicht von Anfang an vorgesehen?

Christensen: Auch dass ich damit auf Tour gehen würde, kam ganz organisch. Nachdem das erste Album so erfolgreich war, kam man natürlich auf mich zu, wie es mit einer Tournee aussähe. Da sagte ich zuerst: „Das sehe ich noch nicht.“ Denn wenn man ein Album hat mit zwölf oder 14 Titeln, ist das einfach zu wenig Repertoire. Man braucht eine große Auswahl, damit man Programme variieren kann.

Aber bei ganz großen Shows erlebt man es ja kaum noch, dass spontan Lieder ausgetauscht werden. Es ist ja oft gar nicht möglich, weil die Musik ganz exakt auf die Effekte der Bühnenshow abgestimmt sein muss.

Christensen: Genau. Aber es ist trotzdem mein Ansinnen, dass man von Stadt zu Stadt Punkte setzen kann, die etwas anders sind. Als DJ war ich ja auch frei. Jetzt habe ich 45 Titel zur Auswahl, so bekommt das Programm ein ganz anderes Niveau.

Wie läuft denn die Live-Umsetzung konkret? Wer hat arrangiert, was für Gastsänger sind am Start?

Christensen: Für die Live-Auftritte schreiben wir die Arrangements um. Schon allein, weil das Ensemble ein Anderes ist als im Studio. Auch meine Beats sind etwas anders, das musste angepasst werden. Voraussichtlich sind wie auf den Alben auch Sängerinnen wie Yass, Asja oder Linda Teodosiu auf der Bühne zu hören. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen prominenten Überraschungsgast. Wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin. Am Ende des Tages bin ja ich der Künstler und habe selbst auch ein paar Platten verkauft. Also sollte ich auch mich präsentieren und nicht so sehr die Bühne teilen. Es muss immer zur Musik passen. Das ist das Wichtigste. Deshalb überlege ich noch.

Dieter Bohlen hatte auf Tour auch nur einen Background-Sänger dabei und den Mut, ohne all zu viele Effekte fast alles selbst zu singen.

Christensen: War das so?

Ja. Das klang nicht alles megaschön, aber seinen Fans hat’s gefallen.

Christensen: Jeder hat da seinen eigenen Ansatz. Die Nummern sind auf meinen Platten alle so unglaublich gut gesungen, dass es live mindestens genau so gut sein muss. Auch, wenn es vielleicht eine andere Stimme ist als auf dem Album. Bei mir gilt: Wo mein Name drauf steht, da muss Qualität drin sein, und ich muss mich damit identifizieren können.

Apropos: Sie waren ja zuletzt sehr präsent in Talkshows, haben jetzt in Mannheim ihre Tourpläne selbst präsentiert. Wenn ich sie beobachte, habe ich aber den Eindruck, dass Sie bei solchen Auftritten immer so ein wenig innerlich schmunzeln müssen. Als ob Sie diesen Zirkus Musikgeschäft und Öffentlichkeit nicht so extrem ernstnehmen. Ist das gesunde Distanz aus langjähriger Erfahrung heraus – oder täuscht der Eindruck einfach? Und Sie sind einfach eine Frohnatur.

Christensen (lacht): Vielleicht ist das ein Schutzmechanismus? Ich nehme den „Zirkus“ sehr ernst und liebe ihn ja auch. Aber ich denke immer, dass ich nicht wirklich dazugehöre und mir irgendwann jemand sagt „Also, der Christensen hat hier wirklich nichts zu suchen, auch wenn er hier 30 Jahre rumturnt. Wir sind eine geschlossene Gesellschaft. Das möchten wir nicht.“ Deswegen habe ich immer so ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Weil ich denke, dass ich mich über jeden Tag freuen kann, an dem ich das machen darf, was ich mache. Das ist ein Geschenk. Und so lange ich erfolgreich bin, ist das auch großartig.

