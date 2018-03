Ein letztes Mal „Reformation!“

Anzeige

Mannheim.Auch an Ostern locken die Reiss-Engelhorn-Museen (REM) mit einem abwechslungsreichen Angebot. Die Ausstellungshäuser sind an allen Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Dabei geben die REM den Besuchern auch die letzte Gelegenheit, die Sonderausstellung „Reformation! Der Südwesten und Europa“ zu begutachten. Denn am Ostermontag schließt diese Schau ihre Pforten. Eine letzte öffentliche Führung gibt es an diesem Tag um 14 Uhr. Treffpunkt ist an der Kasse im Museum Zeughaus C5.

Dynamik in der Gestaltung

Dabei erfahren die Gäste, welche wichtige Rolle der deutsche Südwesten bei der Verbreitung der Reformation spielte. Die Schau präsentiert die Reformation als junge Bewegung, die gegen die bestehenden Verhältnisse auflehnte. Das spiegelt sich auch in der dynamischen Gestaltung der Ausstellungsräume wider: Mehr als 90 kostbare Originale treffen auf Street-Art-Elemente. Steckbriefartig werden die wichtigsten Akteure vorgestellt – darunter Gelehrte wie Martin Luther, Philipp Melanchthon oder Johannes Calvin. Interaktive Stationen beziehen die Gäste mit ein: Eine Ablassmaschine befreit von Sünden und das Thema Bildersturm regt die Kreativität an. Ein Blick in eine Zeit, in der Glaube oft weniger eine Frage individueller Entscheidung als das Ergebnis politischer und gesellschaftlicher Prozesse war.

Daneben gibt es weitere Ausstellungen, die zu einem Osterspaziergang in die REM einladen – ob ins faszinierende Reich der Pharaonen, zu einer archäologische Spurensuche oder weißem Gold aus Frankenthal.