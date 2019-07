Ein Mix der Musikstile und Instrumente

Heidelberg.Ende Juni wurde in Heidelberg das Centrum für Asienwissenschaften und Transkulturelle Studien (Cats) eröffnet – und das bringt ein umfangreicheres kulturelles Sommerprogramm mit nach sich. Ein Programmpunkt ist die Kammeroper „Zer-ris-sen: Wenji: Auf der Suche nach Heimat“ der in Macau und Hong Kong aufgewachsenen Komponistin Bun-Ching Lam, die vom 17. bis 21. Juli in Ludwigsburg und Heidelberg zur europäischen Erstaufführung kommt.

Neuartige Kooperation

Dahinter steht eine Kooperation von Cats, Konfuzius-Institut Heidelberg, Klangforum Heidelberg sowie der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg sowie der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Die Musiker kommen aus China und Taiwan, sie bringen ihre Instrumente und Musikstile mit und treffen auf die Sänger und Instrumentalisten des Klangforums. Regisseur ist Johann Diel, der mit dieser Arbeit seinen Bachelor an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg ablegt.

Die Kammeroper, ein Musiktheater, erzählt die Geschichte der jungen Dichterin Cai Wenji, die in der Han-Zeit in der kosmopolitischen Kaiserstadt Chang’an (heute Xi’an) aufwächst, bevor sie von Nomaden in die Mongolei verschleppt wird. Als sie nach 12 Jahren in der Fremde von einem chinesischen Gesandten zurück in die ihr fremd gewordene Heimat geholt werden soll, erlaubt ihr Mann, der Hunnenführer Zuoxian, die Rückkehr – wenn auch ohne die gemeinsamen Söhne.

Kehrt Wenji in die Heimat zurück? Wo ist ihre Heimat? Cai Wenji (177-250) ist eine historische Figur, Dichterin und Komponistin. Ihre „Eighteen Songs of a Nomad Flute“ („18 Gedichte zur Nomadenflöte“) sind Ausdruck von Isolation und Heimweh. Das chinesische Libretto steht im Dialog mit Texten Ingeborg Bachmanns (1926-1973), gesprochen von Schauspiel-Absolventin Zoë Valks. sba

