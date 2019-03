Ein Plädoyer für die Kunst des „Jein“

Wortreich und witzig: Nektarios Vlachopoulos. © Ruppert

Mannheim.Warum eindeutig, wenn es auch „ein ganz klares Jein“ geben kann? Nektarios Vlachopoulos versteht sich in der Kunst der Unentschlossenheit und weiht sein Publikum am Freitag, 29. März, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim in ihre Geheimnisse ein.

Ein „Manifest der Unverbindlichkeit“ sei sein aktuelles Programm, sagt Nektarios Vlachopoulos, eine „in Granit gemeißelte vorsichtige Handlungsempfehlung für unentschlossene Dogmatiker“. Dabei verspricht allein schon die Auszeichnungsliste des Slampoeten einen unterhaltsamen Abend: Erste Plätze sammelt der 32-Jährige wie andere Menschen Briefmarken. Auf seinem Kaminsims stehen Pokale von Poetry-Slam-Meisterschaften, von der Kabarett-Bundesliga und der deutsche Kabarettpreis. sdo

Info: Freitag, 29. März, 20 Uhr, Alte Feuerwache, Mannheim; Karten für 10 Euro plus Gebühren unter altefeuerwache.com

