Ein richtig dickes Brett für Musikfans

Anzeige

Mannheim.Drei Tage, vier Bühnen, insgesamt 70 Künstler: Das ist das Maifeld Derby auf dem Mannheimer Maimarktgelände, das in diesem Jahr vom 15. bis 17 Juni ansteht. Die Headliner sind bereits bekannt: Es sind Editors, Eels, Niels Frahm, The Wombats und The Kills.

Ein richtig dickes Brett haben die Derby-Macher wieder zusammengestellt, um Festival- und Musikfans glücklich zu machen. International geht es an allen drei Tagen zu – und das bis spät in die Nacht.

Am Freitag geht es ab 16.30 Uhr los, in den Startlöchern stehen etwa Gringo Mayer, Malm, Kreisky, Nils Frahm und Jon Hopkins. Am Samstag geht es bereits ab 13.30 Uhr auf dem Gelände rund. Neurosis aus den USA sind dabei, die Editors (Großbritannien), The Wombats (Großbritannien) und George Fitzgerald (Großbritannien), aber auch Wolves in the Throne Roome (USA) und 5K HD aus Österreich. Am Sonntag beginnt das Bühnenprogramm um 12.30 Uhr mit Gilden Dawn Arkestra (USA). Außerdem zu hören sind Kat Frankie (Australien/Deutschland), The Kills (Großbritannien), Eels (USA) und Young Fathers (Schottland).