Ein Tag nur für die Kleinsten

Mannheim.Die Wiesen des Luisenparks verwandeln sich auch in diesem Jahr zu einer bunten Kinderwelt mit Hüpfburgen, Feuerwehrautos, Sport- und Kreativangeboten, Lagerfeuer, Parcours oder Basteaktionen. Für den Weltkindertag am Samstag, 22. September, sind Jugendverbände, Vereine, Initiativen und städtische Einrichtungen mit ganz unterschiedlichen Angeboten aktiv. Zum „Tag der Familie – Kinderspektakel“ im Mannheimer Luisenpark präsentieren sie sich ab 14 Uhr mit mehr als 300 Ehren- und Hauptamtlichen an über 40 Spielstationen. „An den unterschiedlichen Stationen können die jungen Besucherinnen und Besucher kreativ werden und frei spielen. Spielen fördert Kreativität, Selbstwert und soziales Miteinander“, betont Jugend- und Familienbürgermeisterin Ulrike Freundlieb. „An diesem Tag besteht hierzu besonders viel Gelegenheit.“

Kein Eintritt bis 15 Jahre

Im Bärenhospital des Jugendrotkreuzes kann man Teddys verarzten, im Freizeithaus Schleuderbälle aus Sand und Luftballon basteln, bei den Pfadfindern am Lagerfeuer Stockbrot backen oder zur Kulturbühne hinüber schlendern und sich dort das Kinderprogramm ansehen.

Bei dem Stand der Mannheimer Abendakademie und der Kunsthalle Mannheim hat man die Möglichkeit, virtuelle Welten näher kennenzulernen oder Müll in Kunst zu verwandeln. Zu dem Thema „Das Reich der Insekten“ bietet die Grüne Schule interessante Mitmachstände, bei denen man alles über Insekten lernen kann. Einen großen Streetsoccer-Court zum Fußball spielen gibt es bei der Sportjugend Mannheim. Tanz, Theater und Gesang wird auf der Jugendkulturbühne auf der Freizeitwiese angeboten.

Gegen Abend können die Kleinen am Lagerfeuer zur Musik von Manfred Koch alias „Jack on the road“ oder der Berliner Kinderrockband „Trommelfloh“ lauschen. Sobald es dunkel wird, können alle Besucher und Besucherinnen gemeinsam das Kinder-Feuerwerk bestaunen und den Tag ausklingen lassen.

Organisiert wird der Aktionstag vom Stadtjugendring, der Abteilung Jugendförderung des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt der Stadt und dem Stadtpark Mannheim. Alle Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt.

Für Kinder ab vier Jahren gibt es am Sonntag, 23. September, auf der Seebühne ein Programm aus Zauberei, Clownerie und viel Musik. Die Veranstaltung „Julchen und die Zaubermäuse“ beginnt um 15 Uhr, nur der Parkeintritt muss bezahlt werden. mica

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018